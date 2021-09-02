В Челябинске выявили двух нелегалов в ходе спецоперации на проспекте Победы

Фото: читательница КП-Челябинск.

Стали известны результаты спецоперации по выявлению нелегалов, которая проводилась полицейскими в магазинах «Планета одежды и обуви» в Челябинске. Всего было составлено два административных протокола по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ»). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, спецоперация по выявлению нелегалов проводилась вечером, 1 сентября. Однако она не осталось без внимания местных жителей. В городских пабликах появились видео и сообщения о работе силовиков. Известно, что в ходе рейда полицейские проверили торговые точки на проспекте Победы, 282 и 394.

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