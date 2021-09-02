В Челябинске до конца сентября отложили запуск прямых рейсов на курорты Египта

Фото: Андрей АБРАМОВ

В конце августа авиакомпания Red Wings заявляла о своих намерениях открыть прямые рейсы из Челябинска на египетские курорты Харгаду и Шарм-эль-Шейх. Полеты планировались с 30 августа. Но в расписании аэропорта имени Курчатова этих рейсов нет. Также об этом нет никаких данных и на сайте самой авиакомпании.

В пресс-службе челябинского аэропорта корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что рейсы в Египет были перенесены на поздний срок. Их планируется открыть в конце сентября. Но когда это будет сделано — точно неизвестно.

— Росавиация дает авиакомпаниям разрешение на полеты в Египет. Далее они согласовывают свои рейсы с аэропортом. Мы же заполняем слоты в своем расписании, — пояснили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.

Ранее Росавиация сообщала, что допуск к полетам в Египет из Челябинска получили пять авиакомпаний — это Nordwind Airlines, Red Wings, Royal Flight, iFly и NordStar. Рейсы они могут выполнять от двух до пяти раз в неделю. Кроме того, недавно разрешение на полеты получила авиакомпания «Россия».

Пока в расписании челябинского аэропорта стоит только столица Египта — Каир. Полетная программа рассчитана до 30 октября.

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