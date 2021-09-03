В Челябинске подростки в ответ на замечание прохожего стали угрожать пистолетом

Пока не известно, настоящий ли пистолет оказался в руках у подростков Фото: Иван МАКЕЕВ

Подростки угрожали мужчине пистолетом во дворе жилого дома на улице Энгельса в Челябинске. По сообщениям очевидцев, молодые люди пили спиртное и громко сквернословили на детской площадке неподалеку от ресторана «Уральские пельмени».

Один из местных жителей потребовал подростков не нарушать порядок и покинуть площадку. В ответ те принялись угрожать пистолетом.

Свидетели происшествия вызвали полицию, но нетрезвая компания скрылась до приезда сотрудников МВД.

В городском УМВД подтвердили, что зарегистрировали сообщение о происшествии и проводят проверку.

Ранее в Челябинске молодой человек напал с пистолетом на водителя троллейбуса. Стрелять он не стал, а ударил водителя пистолетом по голове.