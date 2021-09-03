Лишившиеся домов из-за пожара жители поселка Джабык начали переезжать в новое жилье

Дома в поселках сгорели дотла. Фото: читатель КП

Жители поселков Джабык и Запасное, в которых в начале июля сгорели 72 дома, начали переезжать в новое жилье.

Любовь и Павел Чернышевы приобрели новый дом в Джабыке. В построенном из шлакоблоков здании есть две спальни, общая комната и кухня, но пока отсутствует санузел. Дом стоит на участке в 20 соток. Супруги надеются построить баню и беседку, хотят приглашать в гости внуков.

В новый дом они, как велит народная примета, первой впустили кошку. Домашняя любимица чудом спаслась, когда в Джабыке бушевало пламя.

— Во время пожара она пропала, а на четвертый день вышла из леса — голодная и хромая, но живая. Теперь всей семьей обживаемся на новом месте, — рассказала Любовь Чернышева.

Не все хозяева сгоревших домов решили остаться на прежнем месте. Владимир и Юлия Буяновы вместе с сыном Матвеем уезжают в Магнитогорск. Там они купили квартиру, сейчас в ней идет ремонт. Владимир Буянов рассказал, что в отличие от поселка в Магнитогорске развита инфраструктура.

— Все рядом: школа, поликлиника, детские кружки, остановки общественного транспорта, — уточнил отец семейства.

Как сообщили в региональном министерстве социальных отношений, обе семьи приобрели новое жилье с использованием выделенных погорельцам компенсаций. Всего из областного бюджета готовы выплатить пострадавшим 96 пособий на строительство домов или покупку квартир. Ранее мы рассказывали, как рассчитывают размер компенсаций и почему владельцы сгоревших домов не могут получить деньги на руки.

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