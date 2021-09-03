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Общество3 сентября 2021 11:38

Челябинский аэропорт станет базой нового российского лоукостера

Дешевые авиарейсы запустят не ранее 2022 года
Елена КОЛЧИНА
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Из челябинского аэропорта могут запустить новые рейсы

Из челябинского аэропорта могут запустить новые рейсы

Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинский аэропорт может стать одной из баз новой авиакомпании-лоукостера, которую планирует создать S7 Group. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказал бизнесмен Роман Троценко. Миллиардер контролирует холдинг «Новапорт», управляющий челябинским аэропортом и аэропортами в почти двух десятках других российских городов.

По словам Романа Троценко, другими базами лоукостера станут Новосибирск, Тюмень и Воронеж. В аэропортах этих городов новой авиакомпании могут дать скидку на обслуживание. Предприниматель рассказал, что на лоукостерах «Новапорт» зарабатывает мало, но компании, продающие авиабилеты по сравнительно низким ценам, позволяют увеличить пассажиропоток и привлечь клиентов, у которых нет денег на более дорогие услуги перевозчиков.

О готовящемся создании новой авиакомпании в июле рассказала председатель совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева.

Она сообщила, что Челябинск рассматривают в числе первых городов, откуда лоукостер надеется запустить рейсы. Список таких городов составляли, основываясь на финансовых возможностях населения.

Начать полеты планируют в 2022 году. Как будет называться новая авиакомпания, пока не известно.

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