В Челябинске продолжает орать звуковая реклама, несмотря на запрет

Звуковая реклама на зданиях теперь под запретом Фото: Михаил ФРОЛОВ

За неделю действия закона о запрете на звуковую рекламу на домах и зданиях в Антимонопольную службу Челябинской области поступило четыре жалобы. Об этом рассказала начальник отдела контроля торгов и органов власти Юлия Тарасова.

— Жалобы поступили на звуковую рекламу в ЦПКиО им. Гагарина, на зданиях на улице Кирова, Степана Разина и Плеханова, — сообщила Юлия Тарасова. — С обращениями сейчас работают.

Закон о запрете звуковой рекламы на стенах зданий вступил в силу 25 августа. Как добавила Юлия Тарасова, речь не идет о рекламе на столбах или на улице — это входит в полномочия Роспотребнадзора, так как исследуются допустимые уровни шума.

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