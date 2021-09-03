Баннер возле завода в Челябинской области призывал выпить после смены. Руководство против

На заводе уверены, что такая реклама формирует ложное мнение - что на предприятии работают любители пива Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом году автозавод «УРАЛ» в Миассе пожаловался на рекламу пивного бара, который находится неподалеку от проходной. Реклама с изображением рабочего и шасси грузового автомобиля гласила «Смена позади за наградой заходи». УФАС признала ее незаконной, но бар решил опротестовать это решение. В итоге в первом полугодии Арбитражный суд Челябинской области подтвердил выводы ведомства.

— Арбитражный суд подтвердил выводы о незаконности использования образа людей в рекламе алкоголя, а также использования лозунгов, которые указывают на важность употребления алкоголя — награду за рабочую смену, — сообщила начальник отдела контроля торгов и органов власти УФАС Челябинской области Юлия Тарасова.

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