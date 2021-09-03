Коелгинские коровы справили новоселье

Очередной проект модернизации животноводческих помещений завершили в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Коелгинское» имени И.Н. Шундеева. В преддверии зимне-стойлового периода содержания в эксплуатацию введен капитально обновленный коровник на 400 мест. Проект реализован в рамках модернизации производственной базы животноводства в хозяйстве.

Основные ремонтные работы были завершены в августе, тогда же в помещение заселили первых животных, которые находятся здесь на беспривязном содержании. В обновленном коровнике условия для животных стали намного лучше: огромные окна и световой вентиляционный конек в кровле помещения обеспечивают высокий уровень освещенности, позволяют выполнить требования нормативов воздухообмена и температурного режима. Благодаря обновлению у животных есть возможность зимовать в достаточно комфортных условиях.

Как сообщили в администрации предприятия, на реализацию проекта были привлечены заемные средства, а также собственные ресурсы хозяйства.

— В результате применения грамотной программы воспроизводства крупного рогатого скота на предприятии, точного расчета баланса кормов и приведения условий содержания к оптимальным значениям собственникам предприятия удается достигать высоких производственных показателей, — комментирует первый заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин. — По итогам 2020 года хозяйство «Коелгинское» им. И.Н. Шундеева является лидероммолочного производства в регионе, в прошлом году здесь получено 25 тысяч 680 тонн молока. Реализация очередного проекта позволяет специалистам предприятия сохранять высокий уровень молочной продуктивности коров и улучшать качество молока.

В планах предприятия довести к 2024 году суточный надой до уровня не менее 100 тонн молока. В настоящее время, по итогам первого полугодия 2021 года, суточный надой в хозяйстве составляет 73 тонны.

Производственный сельхозкооператив «Коелгинское» им. И.Н. Шундеева входит в число сельхозтоваропроизводителей Челябинской области с прочной производственной базой, которая создана благодаря современному технологическому подходу к выращиванию продуктивного молочного скота черно-пестрой породы.