Арбитражный суд арестовал имущество семьи челябинского депутата Госдумы Олега Колесникова

Согласно декларациям о доходах, Олег Колесников — самый скромный депутат Госдумы Фото: Валентина ВАГАНОВА

Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на имущество семьи депутата Госдумы Олега Колесникова. Решение было принято в рамках банкротства ООО «Профессиональные технологии строительства». Помимо Колесникова и его жены по этому делу проходят еще четыре человека — Андрей Бовшик, Рустам Каримов, Игорь Копылов и Рашид Малахов. По определению суда, общая сумма всех их арестованных средств составила 414 млн рублей.

— Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения, — говорится в решении, которое опубликовали в картотеке дел суда.

Однако арестовывать похоже нечего. Согласно декларации за 2020 год, у четы Колесниковых нет никакого имущества. Жилье, в числе дом на 961 «квадратов» либо служебное, либо в безвозмездном пользовании. У главы семейства годовой доход — 4,7 млн рублей. Лена Колесникова официально заработала около 3 млн рублей. Машин нет.

С ходатайством об аресте имущества обратился конкурсный управляющий ООО «Профессиональные технологии строительства» Илья Павликов. Его требования были удовлетворены лишь частично. Так, он просил арестовать имущество компаний Chromsys Limited и Starbright Ventures LTD, однако суд не нашел у них какой-либо собственности на территории РФ.

В июле 2018 года ООО «Профессиональные технологии строительства» признали банкротом. Фирма задолжала почти 414 млн рублей группе компаний «Здоровая ферма», которая в настоящий момент пытается через суд взыскать эти деньги.

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