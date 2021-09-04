В 14 вузах Челябинска и Магнитогорска работают мобильные пункты вакцинации Фото: Валентина ВАГАНОВА

Об открытии пунктов вакцинации в Челябинских вузах неделю назад говорила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Она же уточняла, что власти думают, как можно мотивировать студентов делать прививки от коронавируса. Придумали — им подарят подписку на Сберпрайм на три месяца. Информацию об этом сегодня, 4 сентября, выдал региональный минздрав.

Вот что обещают за прививку. Фото: минздрав Челябинской области

Опубликовали график работы мобильных пунктов вакцинации. Всего их 14 в Челябинске и Магнитогорске.

— Мы не обязываем прививаться наших студентов, однако делаем все, чтобы они осознали важность этого шага — в первую очередь, для своего здоровья и здоровья своих близких, — цитирует минздрав ректора ЧелГУ Сергей Таскаева.

В КАКИХ ВУЗАХ ДЕЛАЮТ ПРИВИВКИ

ЮУрГУ

Ежедневно

пр. Ленина, 81

9:00-16:00

пр. Ленина, 82

8:00-18:00

ЮУрГАУ

СР, ЧТ

пр. Ленина, 76

ПН, ВТ, ПТ

ул. Энтузиастов, 15а

10:00-16:00

ЮУрГГПУ

ПН

пр. Ленина, 69

ВТ, СР, ЧТ, ПТ

ул. Сони Кривой, 34

ул. Бажова, 46А

10:00-16:00

ЮУГМУ

ПН, ВТ, СР

ул. Воровского, 64, главный корпус

8:30-10:00

ЧТ, ПТ

ул. Воровского, 64, учебный корпус 2

13:00-16:00

УралГУФК

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ

ул. Орджоникидзе, 1

10:00-16:00

ЧелГУ

ПН, ВТ

ул. Братьев Кашириных, 129

СР

ул. Молодогвардейцев, 70Б

ЧТ

ул. Молодогвардейцев, 57

ПТ

пр. Победы, 162В

10:00-16:00

ЧГИК

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ

ул. Орджоникидзе, 36А

10:00-16:00

УРСЭИ

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ

ул. Свободы, 155

10:00-16:00

РАНХиГС, Челябинский филиал

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ

ул. Комарова, 26

10:00-16:00

Финансовый университет при Правительстве РФ, Челябинский филиал

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ

ул. Работниц, 58

10:00-16:00

Российский государственный университет правосудия

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ

ул. Энергетиков, 63А

10:00-16:00

МИДИС Институт дизайна и сервиса

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ

ул. Ворошилова, 12

10:00-16:00

Южно-Уральский технологический университет

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ

пр. Комсомольский, 113А

10:00-12:00

МГТУ им. Г.И. Носова

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ

Магнитогорск

13:00-15:00

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