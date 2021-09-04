В 14 вузах Челябинска и Магнитогорска работают мобильные пункты вакцинации
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Об открытии пунктов вакцинации в Челябинских вузах неделю назад говорила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Она же уточняла, что власти думают, как можно мотивировать студентов делать прививки от коронавируса. Придумали — им подарят подписку на Сберпрайм на три месяца. Информацию об этом сегодня, 4 сентября, выдал региональный минздрав.
Вот что обещают за прививку. Фото: минздрав Челябинской области
Опубликовали график работы мобильных пунктов вакцинации. Всего их 14 в Челябинске и Магнитогорске.
— Мы не обязываем прививаться наших студентов, однако делаем все, чтобы они осознали важность этого шага — в первую очередь, для своего здоровья и здоровья своих близких, — цитирует минздрав ректора ЧелГУ Сергей Таскаева.
В КАКИХ ВУЗАХ ДЕЛАЮТ ПРИВИВКИ
ЮУрГУ
Ежедневно
пр. Ленина, 81
9:00-16:00
пр. Ленина, 82
8:00-18:00
ЮУрГАУ
СР, ЧТ
пр. Ленина, 76
ПН, ВТ, ПТ
ул. Энтузиастов, 15а
10:00-16:00
ЮУрГГПУ
ПН
пр. Ленина, 69
ВТ, СР, ЧТ, ПТ
ул. Сони Кривой, 34
ул. Бажова, 46А
10:00-16:00
ЮУГМУ
ПН, ВТ, СР
ул. Воровского, 64, главный корпус
8:30-10:00
ЧТ, ПТ
ул. Воровского, 64, учебный корпус 2
13:00-16:00
УралГУФК
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ
ул. Орджоникидзе, 1
10:00-16:00
ЧелГУ
ПН, ВТ
ул. Братьев Кашириных, 129
СР
ул. Молодогвардейцев, 70Б
ЧТ
ул. Молодогвардейцев, 57
ПТ
пр. Победы, 162В
10:00-16:00
ЧГИК
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ
ул. Орджоникидзе, 36А
10:00-16:00
УРСЭИ
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ
ул. Свободы, 155
10:00-16:00
РАНХиГС, Челябинский филиал
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ
ул. Комарова, 26
10:00-16:00
Финансовый университет при Правительстве РФ, Челябинский филиал
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ
ул. Работниц, 58
10:00-16:00
Российский государственный университет правосудия
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ
ул. Энергетиков, 63А
10:00-16:00
МИДИС Институт дизайна и сервиса
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ
ул. Ворошилова, 12
10:00-16:00
Южно-Уральский технологический университет
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ
пр. Комсомольский, 113А
10:00-12:00
МГТУ им. Г.И. Носова
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ
Магнитогорск
13:00-15:00
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