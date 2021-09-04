Челябинская таможня прокомментировала задержание родственника председателя суда Лутфуллоевой

Суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов прокомментировал арест своего экс-сотрудника Сухроба Лутфуллоева, которого обвиняют в покушении на мошенничество.

— Информация СМИ о задержании высокопоставленного сотрудника Челябинской таможни не соответствует действительности. Сухроб Лутфуллоев в таможенных органах региона не работает. Мужчина с такими же именем и фамилией занимал должность старшего оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела Челябинской таможни с 2005 по 2008 гг., однако в состав руководства Челябинской таможни он никогда не входил.

Напомним, ФСБ задержала Сухроба Лутфуллоева по подозрению в покушении на особо крупное мошенничество. Мужчину обвиняют в посредничестве между бизнесменами и должностными лицами таможни для беспрепятственного ввоза контрабанды через границу России. По сообщениям СМИ, он получил взятку 66 тысяч долларов за посредничество при ввозе автомобилей. Суд отправил Лутфуллоева в СИЗО на два месяца.

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