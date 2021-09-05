В Челябинске решили создать логотип города с помощью искусственного интеллекта

Челябинцев попросили прислать слово, написанное от руки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Челябинска решили создать новый логотип города. Создать рисунок может помочь каждый. Для этого необходимо от руки написать слово и отправить его организаторам.

Как заявили в управлении культуры, должен получиться логотип, аналогов которому нет в мире. Он будет разработан с помощью искусственного интеллекта.

Челябинцам предложили отправить слово «Челябинск», написанное от руки, а 11 сентября участники хакатона создадут алгоритм, который объединит все записи в одно общее слово.

Свой вариант написания слова или идеи по разработке логотипа можно прислать по ссылке до 10 сентября.

В этом году Челябинску исполняется 285 лет. Юбилейный логотип вызвал неоднозначную реакцию. В нем жители увидели надпись «sosi».

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