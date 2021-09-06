В Челябинской области два человека погибли при пожаре из-за курения

Во время тушения пожара нашли тела двух погибших. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Частный дом загорелся в Еманжелинске утром 5 сентября. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь распространился внутри жилого помещения на площади 10 квадратных метров.

Пламя удалось потушить, но в доме пожарные обнаружили тела двух взрослых мужчин.

— Предварительная причина пожара — неосторожность при курении, — сообщили в ГУ МЧС.

Ранее квартира сгорела в Магнитогорске. Причиной пожара стало зарядное устройство для телефона.

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