Провинившимся бизнесменам пришлось под проливным дождем очищать скалы на Таганае

Фото: национальный парк "Таганай"

Представители тюменской компании, продающей ферментированный чеснок, извинились за некорректную рекламную акцию. Ранее они нанесли рекламную надпись на один из останцов в таганайском урочище Семибратка. Клиентам тогда предложили фотографироваться на фоне камня и обновлять буквы если те начнут стираться. Рисовать и писать на скалах в нацпарке “Таганай” запрещено. Оставившую рекламное послание фирму в парке пообещали занести в “черный список”.

После этого предприниматели извинились и попытались реабилитироваться.

— Мы совершили ошибку, хорошо, что у нас есть возможность все исправить. И напомнить другим, что поступать так не нужно, — заявил представитель компании Владимир Пантелеев.

Тюменцы вновь приехали на Таганай, чтобы очистить скалы от рекламы, а заодно от надписей, оставленных другими несознательными туристами. Работали, несмотря на проливной дождь. Оттереть удалось почти все “автографы”.

— Буквы на самой вершине одного из Братьев остались до следующего раза — в сырую погоду подъем к ним небезопасен — уточнили в нацпарке.

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