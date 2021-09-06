Андреем Барышевым заинтересовались федералы

На прошлой неделе депутат Государственной Думы Андрей Барышев побывал с рабочим визитом в Москве, где провел несколько встреч, в ходе которых обсуждались вопросы сельского хозяйства, правозащитной деятельности, проблемы экологии и несовершенства законодательства.

С председателем Федерального сельсовета, известным уральским фермером Василием Мельниченко говорили о поддержке крестьянско-фермерских хозяйств, необходимости выделения дополнительных средств на агропромышленный комплекс. Как отметил Василий Мельниченко, помощь Международного валютного фонда в виде 17 с половиной миллиардов долларов, которые буквально на днях были перечислены России, должна пойти, в том числе и на поддержку сел и деревень, ведь именно село всегда кормило и сегодня кормит всю Россию.

Андрей Барышев, как региональный представитель Федерального сельсовета, согласился с коллегой и обратил внимание, что деньги, выделенные ВМФ — это не кредит и возвращать их не надо. А значит, нужно вкладывать эти средства в реальные дела, в развитие крестьянско-фермерских хозяйств, поскольку это будет большой поддержкой не только фермерам, но и всему государству, ведь Россия испокон веков была аграрной страной. Что касается работы Федерального сельсовета в регионах, то уже сегодня у южноуральских аграриев есть возможность озвучить свои проблемы через представителя этой общественной организации — Андрей Барышев готов к диалогу и намерен уделить особое внимание новому направлению в своей общественной деятельности.

В этот день также состоялась встреча с московским правозащитником Андреем Бабушкиным, который является членом Совета по правам человека при президенте РФ, возглавляет межрегиональную общественную благотворительную организацию «Комитет за гражданские права». Несколько месяцев назад Бабушкин приезжал в Челябинск, где вместе с депутатом встречался с руководством ГУФСИНа. В рамках визита Бабушкин посетил ряд исправительных учреждений системы ФСИН и проверил условия содержания заключенных.

На встрече в московском офисе Андрея Бабушкина депутат и правозащитник поговорили о предстоящих выборах в Госдуму, наметили планы сотрудничества. По словам Андрея Барышева, в федеральном парламенте сегодня не хватает таких принципиальных и порядочных людей, как Андрей Бабушкин:

— Профессионал своего дела, честный, порядочный и отзывчивый человек с большим добрым сердцем. Поддерживаю Андрея Бабушкина и считаю одним из самых достойных кандидатов, которые могли бы принести пользу стране и обществу, — написал депутат на своей странице в соцсетях после встречи с правозащитником.

Рабочий день в столице завершился встречей с Максимом Парфирьевым, общественным деятелем, кинологом, неравнодушным и очень увлеченным человеком, который посвящает все свободное время отстаиванию прав большого и дружного сообщества охотников. Максим возглавляет Региональную общественную организацию «Клуб охотничьего собаководства «Акита Матаги КЭН», состоит в Совете и Правлении Общероссийского общественного движения «Живая Россия». Большое внимание в своей общественной деятельности Парфирьев уделяет изучению вопросов законодательства. Как и многие тысячи россиян, он является противником нашумевшего закона об ответственном обращении с животными, который не только не решает проблему распространения бездомных собак, но и усугубляет ее — об этом говорят десятки фактов, когда жертвами бродячих животных становятся дети.

Депутат и общественник обменялись мнениями по вопросу этого федерального закона и сошлись на том, что он нуждается в кардинальной доработке, выразив надежду, что представители федерального парламента восьмого созыва обязательно вернуться к рассмотрению этой неоднозначной инициативы.

Напомним, что депутат седьмого созыва Андрей Барышев отказался участвовать в выборах в Государственную Думу и не стал сдавать подписные листы из-за неприемлемых требований к самовыдвиженцам, для которых были созданы неравные условия с другими кандидатами. Но народный избранник продолжает вести активную общественную деятельность, защищать права людей и взаимодействовать с гражданскими активистами. Общественная приемная Андрея Барышева расположена в Центральном клубе по адресу: шоссе Металлургов, 70б. Телефон для связи 8 908 577-68-66.