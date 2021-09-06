В Челябинске действует группировка по краже люков

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последнюю неделю в горадминистрацию поступило 10 жалоб на отсутствие люков во дворах и на улицах. По словам мэра Челябинска Натальи Котовой, это люки сетевых организаций, тепловых сетей, Ростелекома.

— За неделю 10 люков! Значит, есть специальная группа лиц, которая похищает все это. Это же травмы. Сделайте обращение в адрес начальника УМВД по Челябинску, — дала поручение Наталья Котова.

Информацию подтвердил глава Ленинского района Александр Орел, который лично обнаружил кражу люка во время рейда. По факту составлен протокол.

Начальник УМВД по Челябинску Сергей Миронов сообщил, что возьмет на контроль ситуацию с опасными участками.

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