В Москву — по работе, в Екатеринбург — по любви: популярные направления звонков у бизнеса Челябинской области

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Активность бизнесменов Южного Урала с начала года показывает стабильный рост. Онлайн-трафик компаний и организаций региона в мобильной сети вырос в 4 раза, а общий объем звонков увеличился на 83% к аналогичному периоду прошлого года.

Сотрудники коммерческих компаний и госпредприятий региона предпочитают дольше разговаривать и больше обмениваться сообщениями в мессенджерах, в то время как топ-менеджеры и собственники бизнеса все чаще раздают мобильный интернет через Wi-Fi, устраивают видеосовещания, пользуются банковскими приложениями и навигацией. Такие данные к началу нового делового сезона представили специалисты МегаФона, проанализировав в обезличенном формате мобильное поведение клиентов республики среди пользователей бизнес-тарифов «Управляй».

Только за последние 30 дней предприниматели региона провели за переговорами почти 195 тысяч часов, что эквивалентно круглосуточному диалогу партнеров на протяжении 22 лет. С помощью обезличенной статистики Big Data специалисты также определили основные направления звонков. Помимо местных клиентов и подрядчиков, чаще всего деловое сообщество Южного Урала ведет переговоры с коллегами из соседней Свердловской области — каждый четвертый звонок приходится именно на этот регион. На втором месте по популярности вызовы в Москву и Московскую область, на третьем — в республику Калмыкию.На 48% больше в этом году челябинские бизнесмены стали созваниваться с башкирскими коллегамии и на 46% чаще с Курганской областью.

Впрочем, по телефону всего не расскажешь. Почта в смартфоне, навигация, видеозвонки, сообщения в мессенджерах, а также банковские приложения и видеосовещания стали в 3 раза востребованнее. Такой тренд специалисты МегаФона объясняют обнулением трафика на эти сервисы, которое действует в тарифах-конструкторах оператора.

«Учитывая специфику разных категорий сотрудников, в каждом из пяти наших тарифов «Управляй» включен безлимит на необходимые для современного бизнеса онлайн-сервисы. Пользоваться ими можно без дополнительной платы. Именно поэтому тарифы линейки «Управляй» вышли на первое место по популярности в Челябинской области, где в среднем за месяц один корпоративный абонент расходует на 86% больше трафика, чем годом ранее», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Урале Инна Смирнова.

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