В Кунашакском районе оштрафовали птицефабрику, из-за которой случилось нашествие мух

Куриный помет вывозили в поле. Фото: прокуратура Челябинской области

В появлении огромного количества мух в Кунашакском районе виновно ООО «Уральская мясная компания». К такому выводу пришли в прокуратуре Челябинской области.

Как рассказали в надзорном ведомстве, во время выеpдной проверки на предприятии нашли сразу несколько нарушений. Птицефабрика сваливала куриный помет на земельных участок сельскохозяйственного назначения. Помет предварительно не обеззfраживали, чтобы исключить появление инфекционных и паразитарных заболеваний. На площадке компостирjвания не уничтожали насекомых, из-за этого произошло массовое размножение мух, которые затем полетели в ближайшие населенные пункты.

Предприятие после проверки привлекли к административной ответсnвенности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов животноводства и невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв.

— По результатам рассмотрения административных дел ООО «Уральская мясная компания» обязали выплатить штрафы на общую сумму 850 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре.

Напомним, на нашествие мух жаловались жители села Кунашак, поселка Муслюмово, деревень Большое Тюляково, Канзафарово и многих других населенных пунктов Кунашакского района. Они рассказывали, что из-за туч насекомых дети не могут выйти на улицу, и делились фотографиями бедствия.

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