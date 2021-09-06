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Общество6 сентября 2021 12:37

Южно-Уральская торгово-промышленная палата предлагает бизнесу вступить в команду

Что это дает предпринимателям
Источник:kp.ru
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Необходима помощь в продвижении бизнеса? Ищете экспертов с безупречной деловой репутацией? Хотите выгодные условия и огромный спектр услуг? Вступайте в члены Южно-Уральской ТПП!

Южно-Уральская торгово-промышленная палата объединяет около 800 крупных компаний, малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, оказывает свыше 200 видов различных услуг для бизнеса. Является одной из крупнейших палат в России.

Что может дать Южно-Уральская ТПП вашему бизнесу?

«скорую помощь» (члены палаты могут оперативно получать консультации, экспертные заключения и высокопрофессиональные услуги по запросам бизнеса);

авторитет и репутацию (принадлежность к торгово-промышленной палате во всем мире ассоциируется с честным, прозрачным и законопослушным бизнесом);

эффективную площадку для диалога (членам палаты открыт кратчайший путь для конструктивного диалога с органами власти, они получают возможность участвовать в мероприятиях, организуемых совместно с государственными и общественными структурами);

выгоду и пользу (члены палаты получают широкий спектр услуг и готовых решений для бизнеса на льготных условиях).

Станьте частью мощной команды Южно-Уральской ТПП!

г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56,

(351) 265-52-07, 266-52-21,

ok@tpp74.ru.

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