Южно-Уральская торгово-промышленная палата предлагает бизнесу вступить в команду

Необходима помощь в продвижении бизнеса? Ищете экспертов с безупречной деловой репутацией? Хотите выгодные условия и огромный спектр услуг? Вступайте в члены Южно-Уральской ТПП!

Южно-Уральская торгово-промышленная палата объединяет около 800 крупных компаний, малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, оказывает свыше 200 видов различных услуг для бизнеса. Является одной из крупнейших палат в России.

Что может дать Южно-Уральская ТПП вашему бизнесу?

— «скорую помощь» (члены палаты могут оперативно получать консультации, экспертные заключения и высокопрофессиональные услуги по запросам бизнеса);

— авторитет и репутацию (принадлежность к торгово-промышленной палате во всем мире ассоциируется с честным, прозрачным и законопослушным бизнесом);

— эффективную площадку для диалога (членам палаты открыт кратчайший путь для конструктивного диалога с органами власти, они получают возможность участвовать в мероприятиях, организуемых совместно с государственными и общественными структурами);

— выгоду и пользу (члены палаты получают широкий спектр услуг и готовых решений для бизнеса на льготных условиях).

Станьте частью мощной команды Южно-Уральской ТПП!

г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56,

(351) 265-52-07, 266-52-21,

ok@tpp74.ru.

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