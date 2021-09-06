В Челябинской области начали отопительный сезон

Обогрев начнут только в учреждениях социальной сферы
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Челябинской области начинают отопительный сезон. Запустить обогрев зданий с 7 сентября решили в Каслинском районе. Об этом сообщают в районной администрации.
Пока отопление включат только в школах, детсадах, больницах, детском доме и интернате, — при условии, что у учреждений есть акты готовности к работе в весенне-зимний период 2021-2022 годов. Проследить за запуском отопления должны будут главы городских и сельских поселений, а также руководители организаций.
Минувшей ночью температура воздуха в Каслях опускалась до +2 градусов, а в ближайшее время может еще больше похолодать. По прогнозу метеорологов в ночь на 7 сентября в Челябинской области возможны заморозки до -3 градусов. Кроме того обещают дожди и ветер.
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