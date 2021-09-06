В Магнитогорске нашли и взорвали гранату

Фото: управление Росгвардии по Челябинской области
В магнитогорском поселке Западный во время земляных работ нашли осколочную противопехотную гранату. На подозрительный предмет обратили внимание копавшие яму рабочие. Вызвали группу разминирования ОМОН Росгвардии.
— Находка представляла опасность для окружающих, — рассказали в региональном управлении Росгвардии.
На боевой гранате Ф-1, изготовленной, предположительно, во времена Великой Отечественной, видны были глубокие следы коррозии. Сотрудники ОМОН уничтожили боеприпас на месте.
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