Житель Челябинской области получил налоговый вычет за покойную дочь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Миасский городской суд Челябинской области рассмотрел иск местного жителя к налоговой инспекции, отказавшуюся делать выплату по налоговому вычету. Сумму в 137 тысяч рублей он должен был получить за свою покойную дочь, которая когда-то купила квартиру и платила за учебу.

Как было установлено судом, в сентябре 2020 года девушка обратилась в налоговую с заявлением о получении вычета за последние несколько лет. Заявление было одобрено. Позже девушка скончалась, и ее сняли с налогового учета. А вот деньги за свою дочь отец так и не смог получить, поскольку ему в этом отказали.

— В законодательстве не содержится ограничений для получения налогового вычета наследниками после смерти налогоплательщика, если при жизни наследодатель воспользовался своим правом на получение имущественного налогового вычета. Таким образом сумма неполученного налогового вычета подлежит включению в состав наследства и выплате наследнику, который принял наследство в установленном законом порядке, — сообщили в пресс-службе Миасского городского суда.

Исковые требования мужчины были удовлетворены в полном размере. В ближайшее время ему выплатят 137 тысяч рублей.

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