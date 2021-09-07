В Миассе 14-летнюю девочку сбили на «зебре»

ДТП случилось на пешеходном переходе. Фото: ОГИБДД по Миассу
Школьница пострадала в аварии, которая произошла в 19:00 6 сентября на улице Пролетарской в Миассе. Как рассказали в ГИБДД города, ВАЗ-21120 наехал на 14-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Машиной управляла 29-летняя женщина.
Девочка получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.
Ранее в Челябинске на «зебре» под колеса попал ребенок, вместе с матерью перебегавший дорогу на красный свет. Инцидент попал на видео.
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