В Миассе 14-летнюю девочку сбили на «зебре»

ДТП случилось на пешеходном переходе. Фото: ОГИБДД по Миассу

Школьница пострадала в аварии, которая произошла в 19:00 6 сентября на улице Пролетарской в Миассе. Как рассказали в ГИБДД города, ВАЗ-21120 наехал на 14-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Машиной управляла 29-летняя женщина.

Девочка получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Ранее в Челябинске на «зебре» под колеса попал ребенок, вместе с матерью перебегавший дорогу на красный свет. Инцидент попал на видео.

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