Экспорт продукции АПК из Челябинской области подрос на 5,5 процента

Челябинская область увеличила объем экспорта продукции АПК в январе — августе 2021 года на 5,5 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом плановые показатели экспорта АПК за этот период были установлены федеральным минсельхозом для региона с превышением прошлогоднего показателя на 4,2 процента.

Увеличение объема экспортных поставок продовольствия стало возможным благодаря грамотно выстроенной системной совместной работе регионального минсельхоза и экспортеров — предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Челябинской области, которая позволяет преодолевать сложности в сфере развития экспорта.

— Рост объема экспорта продукции АПК из Челябинской области косвенно подтверждает повышение спроса потребителей за рубежом на продукцию челябинских производителей, — комментирует заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова. — По оценке федеральных властей, плановые показатели экспорта продукции АПК за 8 месяцев 2021 года в сопоставимых ценах выполнены на 57,05 процента и составляют 101,1 миллиона долларов США. И это с учетом того, что уборочная кампания в августе только началась и значительная доля продукции только планируется к экспорту. Добавлю, что Минсельхоз Российской Федерации провел анализ показателей экспорта продукции АПК Челябинской области и установил, что в пересчете на сопоставимые цены стоимость экспортной южноуральской продукции выросла на 30 процентов, или на 10 миллионов долларов США.

Совместная работа с производителями продовольствия направлена не только на освоение зарубежных рынков сбыта, но и на расширение географии поставок по всей территории Российской Федерации. Так, в ходе встреч, которые состоялись в рамках участия в мероприятиях Восточного экономического форума во Владивостоке, был достигнут ряд договоренностей с руководителями региональных министерств сельского хозяйства Приморского края, Амурской области, Хабаровского края, а с Министерством сельского хозяйства Республики Бурятия подписано соглашение о сотрудничестве.

Встречи были посвящены расширению возможностей поставок продукции сельского хозяйства, а также пищевой и перерабатывающей промышленности Челябинской области в регионы Дальнего Востока. Приняты решения о проведении совместных торгово-закупочных сессий, круглых столов, B2B и B2G-переговоров в режиме онлайн на базе региональных министерств.

«Считаем, что диалог представителей бизнеса при участии региональных властей даст положительный результат не только в увеличении объемов сбыта, но и в укреплении межрегиональных связей и создании межрегиональной кооперации в рамках работы по импортозамещению, — говорит Инна Подшивалова. — В настоящее время у наших производителей появилась реальная возможность занять места на торговых полках в регионах Дальнего Востока, которые в некотором смысле освободили китайские производители в связи с введенными ограничениями.

В целом наблюдается положительная динамика нашего экспорта. Несмотря на ряд ограничений, действующих на территории зарубежных стран и препятствующих наращиванию темпов роста поставок, все больше иностранных покупателей голосует деньгами за продукцию челябинских производителей. Мы, как орган власти, курирующий данное направление, в рамках своих полномочий готовы оказывать всестороннюю поддержку производителям пищевой и перерабатывающей отрасли в развитии внешнеторговой деятельности и освоении новых рынков».