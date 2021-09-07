Мог взорваться: в Челябинской области нашли снаряд времен Гражданской войны

Снаряд лежал в земле целый век. Фото: управление Росгвардии по Челябинской области
В окрестностях Троицка при проведении сельхозработ в поле обнаружили артиллерийский снаряд.
Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, оказалось, что боеприпас сохранился еще со времен Гражданской войны. Специалисты идентифицировали его как осколочно-фугасный 76-милимптровый снаряд.
Несмотря на солидный возраст и изрядное количество ржавчины, находка оказалась опасной.
— Снаряд прошел канал ствола, но не сдетонировал. У него имелся частично разрушенный боевой взрыватель, — рассказал старший инженер-сапер группы разминирования челябинского ОМОН.
Сотрудники Росгвардии с соблюдением мер предосторожности вывезли снаряд с поля на полигон, где и уничтожили.
Ранее в Магнитогорске при проведении земляных работ обнаружили боевую гранату.
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