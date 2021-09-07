С улиц Челябинска уберут рекламу «Кредиты по телефону всем гражданам»

Реклама услуг на всех столбах. Фото: сообщество "Черный список"/ vk.com

Челябинскую компанию «Альянс-Финанс» обязали убрать рекламные модули на улицах города, в которых обещают выдавать кредиты всем — с любой кредитной историей, за один час, на доверии. Как выяснило региональное УФАС, предприятие не состоит в реестре финансовых организаций, поэтому не имеет права рекламировать эти услуги.

— Основным видом деятельности ООО «Альянс-Финанс» является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», — пояснили в УФАС. — Предприятию выдали предписание о прекращении распространения рекламы, которая противоречит закону.

На рекламе компании, кстати, содержался похожий текст: «Кредиты всем гражданам РФ», «Кредит пенсионерам по новым ставкам», «Кредиты по телефону всем гражданам», «Деньги с любой кредитной историей 9% годовых», «Деньги за один час любая кредитная история гарантия 100%», «Деньги наличными от 10 000 рублей до 1 млн рублей», «Гарантированная ставка 8,9%», «Кредит на доверии», «Рефинансирование объединяем все кредиты микрозаймы в один».

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