«Челябинск старше Карфагена, Александрии и Рима»: что увидел в логотипе Дня города Иван Ургант

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В программе «Вечерний Ургант», которая вышла в эфир 6 сентября, телеведущий Иван Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев пошутили над логотипом ко Дню города Челябинска.

— Мэрия Челябинска не поменяет логотип к 285-летию. Смотрите, такой логотип, — сказал в эфире на Первом канале Иван Ургант. — Некоторые увидели на логотипе слово «соси». Не знаю, почему. В администрации, кстати, ответили на критику, сказали: у кого что болит, тот о том и говорит. Мить, ты видишь это слово? Я не вижу.

— Я вижу, что Челябинск празднует 2851 год, — заметил Дмитрий Хрусталев.

— Мить, правильно. Челябинск старше Карфагена, Александрии и, что самое главное, Рима. Все же помнят знаменитую челябинскую волчицу, у которой Рем и Ромул сосали грудь. Все правильно, все есть в логотипе.

Запись программы «Вечерний Ургант» размещена на канале YouYube. Смотреть с 5:30 минуты.

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