Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2021 6:03

Дизайнер о скандальном логотипе к 285-летию Челябинска: «Поиграли со шрифтами и проиграли»

Как юбилейная надпись превратилась в «SOSI»
Алина КУНГУРЦЕВААлина КУНГУРЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мнение дизайнера.

Мнение дизайнера.

Челябинск готовится отмечать юбилейный День города. Однако праздничный логотип на афише произвел неожиданный эффект. Вместо «285» читается «SOS», но поскольку дизайнеры решили пойти дальше и вписали туда «2021», получилось «SOSI». Обсуждение логотипа к 285-летию Челябинска уже вышло за пределы местных пабликов и превратилось в мем. Что не так с логотипом и афишей в целом, — разобрал челябинский дизайнер Эдуард Фадюшин.

А вы что видите?

А вы что видите?

— Каждый видит в меру своей испорченности? Зато сразу понятно: работу принимали настолько серьезные люди, что даже в интернете не сидят. Мне иногда кажется, что каждую новую идею, каждый креатив, надо «обкатывать» на интернет-троллях.

В среде журналистов и блогеров популярна книга «Пиши, сокращай». Не всем нравится ее формат, но согласиться можно в одном: вместо того, чтобы плести кружева слов или засорять текст официозом, донесите людям суть. Так и в дизайне.

Такое ощущение, что дизайнер решил показать, что умеет: яркие градиенты, прозрачности и под ними текстура. Чтоб наверняка понравилось. Однако, чем больше элементов, тем тяжелее воспринимать. В результате получилось, что поиграли со шрифтами и проиграли.

Когда я начинал заниматься дизайном в «нулевые», мне тоже хотелось так делать. Но чем больше работаешь, тем больше от этого уходишь. Сейчас в тренде стильная простота. Как, например, новый логотип «Трактора» — два-три цвета, однородный фон и эмблема. Тогда не получится «SOSI».

В транспорте одну рекламу наклеили на другую.

В транспорте одну рекламу наклеили на другую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Челябинска решили создать новый логотип города. Создать рисунок может помочь каждый. Для этого необходимо от руки написать слово и отправить его организаторам (подробнее).

Афиша на День города (полная программа празднования).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ