Дизайнер о скандальном логотипе к 285-летию Челябинска: «Поиграли со шрифтами и проиграли»

Мнение дизайнера.

Челябинск готовится отмечать юбилейный День города. Однако праздничный логотип на афише произвел неожиданный эффект. Вместо «285» читается «SOS», но поскольку дизайнеры решили пойти дальше и вписали туда «2021», получилось «SOSI». Обсуждение логотипа к 285-летию Челябинска уже вышло за пределы местных пабликов и превратилось в мем. Что не так с логотипом и афишей в целом, — разобрал челябинский дизайнер Эдуард Фадюшин.

А вы что видите?

— Каждый видит в меру своей испорченности? Зато сразу понятно: работу принимали настолько серьезные люди, что даже в интернете не сидят. Мне иногда кажется, что каждую новую идею, каждый креатив, надо «обкатывать» на интернет-троллях.

В среде журналистов и блогеров популярна книга «Пиши, сокращай». Не всем нравится ее формат, но согласиться можно в одном: вместо того, чтобы плести кружева слов или засорять текст официозом, донесите людям суть. Так и в дизайне.

Такое ощущение, что дизайнер решил показать, что умеет: яркие градиенты, прозрачности и под ними текстура. Чтоб наверняка понравилось. Однако, чем больше элементов, тем тяжелее воспринимать. В результате получилось, что поиграли со шрифтами и проиграли.

Когда я начинал заниматься дизайном в «нулевые», мне тоже хотелось так делать. Но чем больше работаешь, тем больше от этого уходишь. Сейчас в тренде стильная простота. Как, например, новый логотип «Трактора» — два-три цвета, однородный фон и эмблема. Тогда не получится «SOSI».

В транспорте одну рекламу наклеили на другую.

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Власти Челябинска решили создать новый логотип города. Создать рисунок может помочь каждый. Для этого необходимо от руки написать слово и отправить его организаторам (подробнее).

Афиша на День города (полная программа празднования).

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