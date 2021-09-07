Трамвайные пути и остановка перед Ленинградским мостом в Челябинске по колено заросли травой

По этим рельсам трамваи не ездят 4 месяца Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Трамвайные пути возле Теплотеха выглядят заброшенными. Пассажиры не ездят по этой ветке с мая — из-за реконструкции Ленинградского моста. За это время рельсы заржавели, на путях выросли сорняки, а на остановке распушились кусты.

Как думаете, что за этим растением? Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Куст почти поглотил мусорку Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Сейчас вдоль рельсов в сторону Северо-Запада растет полынь. Оазис посреди дороги выглядит неухоженно, но скашивать растительность, видимо, никто не собирается.

Горожане сравнивают увиденное с кадрами из фильма «Жизнь после людей», где показывают, что произойдет с большими городами, если все люди исчезнут.

Рельсы поросли полынью Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Вот так выглядят пути на проспекте Победы возле Косарева, где активное движение трамваев Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Трава по колено переросла в другую проблему — остановка превратилась в свалку. Жители бросают на пути мелкий мусор типа фантиков и оберток, потому что найти урну теперь не просто: ее скрыл выросший на остановке куст.

Трамвайные пути превращаются в свалку Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Ленинградский мост сдадут в сентябре 2022 года, трамваи же возобновят поездки в июне. Но получается, что до лета пути будут выглядеть примерно так же.

Почему Ленинградскому мосту потребовалась реконструкция?

Мост через реку Миасс построили в военные годы, чтобы перевозить по нему эвакуированных жителей Ленинграда. Последний капремонт на нем проводили в 1996 году. Пару лет назад сооружение чуть не признали аварийным — из-за трещин в бетоне, коррозии и разрушений в конструкции.

Вот так мост будет выглядеть в сентябре 2022 года. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В этом году старый мост демонтировали. Сейчас на его месте залили фундамент и поставили опоры. Машины и общественный транспорт здесь не ездят, но пешеходы передвигаются по временному переходу.

В ноябре скелет нового шестиполосного моста будет готов Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Мост реконструируют с опережением графика, поэтому вместо 27 месяцев сооружение построят за 23. На это потратят миллиард рублей.

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