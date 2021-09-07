Не вписался в поворот: в центре Челябинска снова сошел с рельсов трамвай

Фото: кадр с видео

В Челябинске снова сошел с рельсов трамвай, на этот раз старый. ЧП произошло сегодня днем, около 11:45. Момент схода сняла камера «Интерсвязи». На записи видно, как вагон, вместо того, чтобы повернуть направо, выезжает прямо — в сторону закрытого Ленинградского моста.

Через полчаса на место прибыл кран и поставил вагон на нужный путь. Затем прибыла бригада рабочих.

Состояние трамвайных рельсов в Челябинске оставляет желать лучшего, поэтому сход вагонов — частое явление. Почему все в таком состоянии? Поговорили с одним из сотрудников «ЧелябГЭТ». 1 сентября попал в ДТП новый вагон, правда, как выяснилось, не из-за рельсов, а из-за постороннего предмета на путях.

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