Водитель челябинского суда отделался условным сроком за мошенничество

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Курганской области Щучанский районный суд вынес приговор водителю Центрального районного суда Челябинска Константину Пьянкову. Дело рассматривали в соседнем регионе, чтобы не было конфликта интересов.

50-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), но дали условный срок — два года с таким же испытательным сроком.

По предварительным данным, он фиктивно трудоустроил в суд своего родственника. До вступления решения в силу, детали не разглашают.

— После вступления в законную силу приговор будет обезличен и размещен на сайте суда, — рассказала КП-Челябинск помощник судьи Щучанского районного суда Курганской области Анастасия Камаева.

Работая Центральном райсуде, Константин Пьянков часто возил его председателя Рамзию Лутфуллоеву. Сотрудники суда жаловались, что она пользовалась его услугами не только для работы, но и, например, чтобы увезти детей. Два года назад Рамзию Лутфуллоеву отправили в отставку, но она оспорила решение через Высшую квалификационную коллегию судей.

Кстати, недавно арестовали родственника Лутфуллоевой — Сухроба Лутфуллоева, который работал в таможне. Рассказываем, за что.

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