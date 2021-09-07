«Не нужно менять безопасность на комфорт»: челябинский общественник высказался за цифровизацию государства

В одном из своих последних выступлений премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил, что удобное государство — это человекоориентированное государство, где бюрократизм сводится к минимуму. В своей речи он сделал упор на переход коммуникации общества и государства в цифровую форму.

Челябинский общественник и предприниматель Сергей Смышляев считает, что «удобное государство в современных реалиях — это цифровое государство».

«И опыт комфорта нужно брать не из государственной сферы других стран, а из коммерческой. Потому что у государства есть монополия, оно не хочет само по себе развиваться, а в коммерческой сфере высокая конференция. Компании борются за внимание пользователей, поэтому улучшают свои продукты, предлагают качественный сервис и делают все, чтобы было комфортно. Это — наш путь», — считает политик.

«Когда наше вмешательство сводится к минимуму, когда любой документ можно получить в любом месте в любое время с любого гаджета. И отдать в любую организацию, МФЦ или ведомство одним кликом. Но, опять же, удобство не должно достигаться полным вмешательством государства в частную жизнь. Эти документы сперва должен сам человек отдать или загрузить. К сожалению, системы неидеальны, утечек не избежать. И чаще всего они возникают у контор, которые собирают данные без ведома. Поэтому не нужно менять свою безопасность на комфорт», — комментирует Сергей Владимирович.

Также Сергей Смышляев похвалил цифровизацию сферы ЖКХ: «Если говорить про цифровизацию ЖКХ, то в Челябинской области все уже удобно реализовано системой «Город». Проблемы с оплатой не возникают у людей, знакомых с цифровой культурой и умеющих пользоваться гаджетами».