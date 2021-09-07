ГУВД Челябинской области отреагировало на видеообращение семей участковых о нехватке жилья

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Администрация Челябинска совместно с представителями регионального ГУ МВД провела встречу с семьями участковых, которые проживают в доме №63б по улице Российской. Ранее эти жильцы записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и к главе МВД России Владимиру Колокольцеву. В нем они пожаловались на то, что их перед отставкой собираются выселить из служебных квартир.

Присутствующим на встрече объяснили, что в настоящий момент органами внутренних дел Челябинской области проводится комплекс мероприятий, направленный на обеспечение жилой площадью действующих сотрудников и ветеранов службы. Кроме того, изыскиваются средства для жилищного обеспечения, в том числе будет предоставляться единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения. Однако служебное жилье по закону все-таки придется покинуть.

— В соответствии с правоустанавливающими документами жилые помещения, в которых проживают некоторые сотрудники и ветераны органов внутренних дел, расположенные в домах по ул. Шоссе Металлургов и ул. Российской в г. Челябинске, относятся к специализированному жилищному фонду городской администрации и в оперативном управлении органов внутренних дел Челябинской области не находятся, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы очередности получения жилого помещения и разъяснена информация о социальном жилом фонде, правовых аспектах предоставления жилплощади.

В Челябинске в 2006 году завершили стройку ведомственного дома за счет федерального и областного бюджетов. Жилплощадь предназначалась для участковых, с которыми заключили договоры служебного найма. Как позже выяснилось, 20 квартир в этом доме оказались вовсе не служебными, а перешли в руки муниципалитету.

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