Картины в воздухе: В Челябинске открывается уникальная фотовыставка «Тайны Азии»

Фотовыставка "Тайны Азии" откровется в Челябинске 9 сентября. Фото "Галерея Паркер".

Удивительный мир Индонезии, Камбоджи и Вьетнама глазами известных мастеров фотографии. Организаторы выставки в «Галереи Паркер» отмечают, что здесь можно будет увидеть фото с современными реалиями стран Юго-Восточной Азии, отражающие жизнь и культуру, природу, религию, архитектуру, искусство этих регионов.

— Картины фотохудожников будут представлены в необычном формате. Их разместят не только на стенах, но и укрепят так, что они будут парить в воздухе. Это уникальная выставка не только для Урала, но и для России. Посетители выставки также смогут насладиться живой музыкой в исполнении известных мастеров игры на банджо, варгане, глюкофоне, гитаре, — подчеркивает организатор выставки Весталия Паркер.

«Галерея паркер» открылась весной этого года на втором этаже ТРК «Куба». Здесь можно увидеть работы известных художников, в галерее также проводятся различные творческие вечера, концерты, выставки.

Подробнее о выставке «Тайны Азии», о записи на мероприятие в группе ВКонтакте. Начало работы выставки в четверг, 9 сентября в 19.00.

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