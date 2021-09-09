В Челябинске суслики вырыли огромную нору прямо на площадке в детском саду

Скорее всего, суслик не успел сделать запасы, поэтому не ушел в спячку. Фото: Ольга Щапина/Инна Голованова

Воспитатели детского сада №250 в микрорайоне «Академ-Риверсайд» заметили в сентябре суслика, который вырыл норку прямо возле песочницы, где играют дети. Грызун пришел из ботсада ЧелГУ, который находится в сотне метров от детского учреждения. Этим летом возле вуза родилось большое количество сусликов.

Грызуны гуляли вдоль главного корпуса вуза, по территории лыжероллерной трассы, а теперь перебрались в детсад. Но милые с виду животные могут быть опасными для малышей. особенно, если дети начнут проявлять внимание к норке и самым пушистикам.

— Животные дикие, среди грызунов может передаваться инфекция, у них есть паразиты, клещи, которые является переносчиками неприятных болезней, — рассказывает сотрудник ботсада ЧелГУ, действительный член Челябинского отделения Русского ботанического общества Павел Попков. —Не стоит лишний раз входить в контакт и подкармливать. Чем больше животных рождается, тем вероятность вспышки эпидемии среди них выше. Как будет в данном случае происходить, мы не знаем.

История появления сусликов в жилом секторе известна давно. Раньше они обитали возле реки Миасс, но из-за застройки набережной были вынуждены переехать в ботанический сад. За годы соседства со студентами дикие животные стали практически ручными, сусликов регулярно подкармливали морковкой, яблоками и орехами. Теперь они спокойно гуляют по участку возле университета и размножаются. А так как территория огорожена, регуляции популяции нет. Как говорит Павел Попков, бороться пытались, но безуспешно.

— Пробовали помет лисы рассыпать возле нор, — вспоминает Павел Попков. — Они становятся более скромными, но проходит неделя и они видят, что лисы нет, и снова везде шастают. Нет способа с ними бороться.

Семейство сусликов в ботсаду. Фото: Инна Голованова

Обычно суслики уходят в спячку в начале августа. Но на этот раз грызуны гуляли до последнего теплого дня в сентябре.

Суслики стали стали неформальным символом университета. Фото: Инна Голованова

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