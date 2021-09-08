В Миассе у памятника Ленину пропало лицо

Поврежденный памятник спрятали под белым покрывалом. Фото: Инцидент Миасс/vk.com

В Миассе оказался поврежден памятник Владимиру Ленину, установленный на площади Труда. У скульптуры пропало лицо.

Судьба монумента, возведенного без малого сто лет назад взволновала участников миасского Общественного совета и городских коммунистов. Активисты выступили с обращением к местной администрации. Они назвали повреждение статуи актом вандализма и потребовали отыскать и наказать виновных.

— Для совершения этого акта вандализма явно были использованы технические средства, что подчеркивает преднамеренность и организацию, а не случайность факта, - заявили в Общественном совете.

В региональном ГУ МВД сообщили, что зарегистрировали заявление о повреждениискульптуры и проводят проверку.

Между тем жители Миасса в соцсетях усомнились в версии общественников. Горожане жалуются на плачевное состояние других городских памятников и говорят о возможности разрушения скульптуры от старости.

Пока что монумент на площади Труда закрыли белым полотном. Решение о его возможной реконструкции в муниципалитете смогут принять только после обследования скульптуры.

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