Врач ковидной больницы объяснил, почему после прививки от коронавируса скончались две челябинцев

Антон Юлин рассказал, что без прививки риск умереть значительно возрастает Фото: Ольга АНТОНОВА

Среди всех умерших прошлым летом от коронавируса в инфекционной больнице в Малой Сосновке под Челябинском – только двое получивших прививку от Covid-19. О том, почему вакцинация не спасла этих пациентов, рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии областного инфекционного центра ОКБ № 3 Антон Юлин.

По его словам, у одного из привитых больных было серьезное сердечно-сосудистое заболевание. Состояние заразившегося коронавирусом пациента сильно ухудшилось, спасти его не удалось.

Второй умерший больной, скорее всего, привился слишком поздно, уже подхватив инфекцию. На вакцинацию он приехал, фактически, из очага болезни: коронавирусом уже болели родственники мужчины. При этом челябинец не предупредил медработников о том, что контактировал с заболевшими непосредственно перед вакцинацией.

Антон Юлин подчеркнул, что вакцинация – единственный способ справиться с коронавирусом. Прививка позволяет спастись от тяжелой, связанной с угрозой для жизни формы заболевания.

— Статистика открытая: вы можете посмотреть, как тяжело болеют непривитые и как намного легче ковид переносят вакцинированные, — сказал врач.

Напомним, сегодня специалистов Малой Сосновки консультирует главврач московской больницы №40 (известной также как «Коммунарка»), главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Москвы Денис Проценко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru