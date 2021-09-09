В Челябинск впервые приедут солисты Мариинского театра: осталось 70 билетов

В Челябинск впервые приедут солисты, заслуженные артисты оркестра Валерия Гергиева из Мариинского театра. Программа концерта в формате «нескучная классика» будет интересна и понятна любому и даже детям. Эксклюзивно для Челябинска коллаборация солистов Мариинского театра с ведущим сопрано челябинского театра оперы и балета аккомпанемент рояль

В первом отделении прозвучат известные произведения композиторов в исполнении струнного квинтета, в составе которого великолепные девушки — контрабасистки Анхелы Контрерас и глубокое звучание инструмента, две скрипки, виолончель и альт. Во втором отделении солисты будут аккомпанировать сопрано.

Все инструменты привезут из коллекции Мариинского театра.

Концерт пройдет 14 сентября в 19:00 на сцене драмтеатра. Билеты покупайте в городских кассах.