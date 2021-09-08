Врач-инфекционист рассказал об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа

В сентябре по всей России стартовала плановая кампания по вакцинации против гриппа, и в то же время продолжается вакцинация против COVID-19. Когда лучше вакцинироваться, существует ли угроза двойного заражения и нужно ли делать перерыв между вакцинациями от этих вирусов?Об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».

1) Почему вакцина от коронавируса не защищает от гриппа?

В неврачебной среде произошла путаница понятий, вследствие которой и возникли подобные вопросы. Вакцина защищает только от того микроорганизма или микроорганизмов, если речь о комплексных вакцинах, против которых она разработана. Вакцина от полиомиелита защищает только от полиомиелита, вакцина от вирусного гепатита В — только от него. Таким образом, вакцина от коронавируса не защитит от гриппа, и наоборот.

При этом грипп — заболевание с понятной зимне-весенней сезонностью, поэтому вакцинироваться нужно хотя бы за месяц до наступления предполагаемого подъема заболеваемости, то есть — в сентябре, октябре. А между прививками против коронавирусной инфекции и гриппа следует сделать интервал в 1 месяц.

Необходимость сезонной вакцинации против гриппа в эпоху пандемии COVID-19 возникла из-за опасений появления микст-инфекций гриппа иCOVID-19. Микст-инфекция может стать проблемой, потому что и вирус гриппа, и SARS-CoV-2 размножаются в клетках внутренней сосудистой оболочки сосудов (эндотелии) и повреждают ее — соответственно, разносятся с кровотоком по всем органам; и вместе с тем поражают клетки дыхательных путей и легких, почек, центральной нервной системы, сердца и т.д. Соответственно, заражение обоими вирусами может быть более «злокачественным» для пациента, чем, если бы он заболел какой-либо одной из этих инфекций. Сложно представить, что будет с организмом, зараженным одновременно двумя вирусами, насколько тяжелым будет поражение основных систем и каковы будут последствия. В любом случае — сосудистая система пострадает сильно.

2) Могут ли новые штаммы коронавируса и гриппа влиять друг на друга и на дальнейшие мутации?

Возможно, эти вирусы конкурируют между собой за клетки хозяина при одновременном попадании в один организм, менее вероятно, что они оказывают синергическое действие. Пока ясных данных нет. На возникновение значимых для человека мутаций одновременное заражение вряд ли повлияет напрямую. Поскольку любая успешная мутация становится эволюционным элементом, успешные мутации одного из этих вирусов, например, SARS-CoV-2, относительно взаимодействия с другим — в данном случае с гриппом — приведут к тому, что SARS-CoV-2 будет успешнее конкурировать за клетки хозяина и вытеснять вирус гриппа. Или наоборот, так как вирус гриппа тоже достаточно изменчив. В любом случае, для человека такая мутация не будет клинически значимой и фатальной.

3) Рекомендации в отношении состава вакцины гриппа меняют дважды в год в связи с изменениями вируса. Как успевают так быстро обновлять вакцину, если требуются длительные клин. исследования новых вакцин?

Вакцины от гриппа, независимо от страны-производителя и антигенной структуры, входящей в состав, уже не являются новыми: есть четко отработанные принцип, состав, получение искомого антигена, на который будет формироваться иммунный ответ вакцинированного индивида, технология производства, клинические показания и противопоказания. Все эти позиции, весь процесс производства вакцины, включая все фазы клинических испытаний — давно пройдены, получены все регламентирующие и разрешающие использование документы.

Ежегодно в составе вакцины меняется только одна из составляющих — вводится тот штамм гриппа, который путем предшествующих наблюдений специальной комиссией признан потенциально превалирующим в будущем сезоне. Но это будет уже понятный вирус гриппа, обработанный по специальной, давно отработанной технологии и введенный в вакцину на унифицированном производстве. Поэтому изготовление и применение вакцины от гриппа с новым штаммом не является, по сути, изготовлением нового препарата, следовательно — не нуждается в клинических исследованиях и испытаниях.

4) Почему не получается так же быстро разрабатывать вакцины от новых штаммов коронавируса, как это делается в случае с гриппом?

Возбудитель гриппа давно изучен, выделены его основные антигены, отработаны технологии их получения, введения в вакцину и промышленного производства, понятен механизм иммунного ответа на данный вирус. При этом грипп является одним из самых часто мутирующих вирусов, поэтому создать вакцину, способную эффективно защищать человека на длительный срок не получается. Необходимы регулярные повторные вакцинации. Для SARS-CoV-2 ни одно из вышеперечисленных утверждений не подходит. Это новый, малоизученный вирус, и механизм иммунного ответа до сих пор не до конца понятен. Поэтому с вакцинами есть затруднения. Хотя принцип построения наиболее успешных с клинической точки зрения уже отработан — это вакцины на основе мРНК, вакцины, использующие в качестве вектора-носителя аденовирус и цельновирионные инактивированные. Соответственно, изменение в составе вакцины актуальных антигенов с учетом мутаций коронавируса становится более простым и коротким по времени с технической точки зрения.

5) Кому в первую очередь рекомендуется вакцинироваться от гриппа?

Для гриппа это дети, люди старшего возраста и люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, эндокринной или нервной систем. Также пациенты с онкопатологией, иммунодефицитными состояниями, получающие иммуносупрессивную терапию (если нет противопоказаний к вакцинации по поводу основного заболевания). Кроме того, люди, которые по долгу работы или другим причинам имеют повышенный риск заражения любыми острыми респираторными инфекциями. По сути — это те же группы людей, которые находятся группе риска COVID-19, кроме детей.

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