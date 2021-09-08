Из Челябинска в конце недели будут осуществляться полеты в курортный город Египта

Фото: Андрей АБРАМОВ

Авиакомпания Россия (группа «Аэрофлот») в конце недели начнет осуществлять перелеты из аэропорта Челябинска в египетский Шарм-эль-Шейх. Первый рейс запланирован на воскресенье, 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе самой авиакомпании.

— Рейсы по каждому направлению будут выполняться один раз в неделю на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800, — сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Для посещения Египта российским туристам необходимо предоставить сертификат о полной вакцинации, который содержит QR-код. Въезд возможен только через 14 дней после получения второго компонента вакцины. В другом случае турист должен предоставить ПЦР-тест, пройденный не позднее 72 часов до вылета в Египет.

Авиаперелеты из Челябинска в курортные города Египта планировали начать в конце августа. Однако запуск рейсов по итогу пришлось отложить.

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