В центре Челябинска у маршрутного ПАЗика произошла утечка газа

Фото: камеры «Интерсвязи»
В Челябинске к остановке «Алое Поле» стянули пожарных. У маршрутного ПАЗика произошла утечка газа. Из-за этого встало движение троллейбусов.
— Прибывшие сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона подали пенный ствол для нейтрализации паров газа. Дальнейшие работы по устранению неисправности выполняла газовая служба, — прокомментировала пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Ирина Шафеева.
Как заверили в МЧС ни возгорания, ни не было.
По данным онлайн-камеры видеонаблюдения, экстренные службы до сих пор дежурят на месте. Пробка из троллейбусов, которые не могут проехать, растянулась до Педуниверситета.
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