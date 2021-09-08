В центре Челябинска у маршрутного ПАЗика произошла утечка газа

Фото: камеры «Интерсвязи»

В Челябинске к остановке «Алое Поле» стянули пожарных. У маршрутного ПАЗика произошла утечка газа. Из-за этого встало движение троллейбусов.

— Прибывшие сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона подали пенный ствол для нейтрализации паров газа. Дальнейшие работы по устранению неисправности выполняла газовая служба, — прокомментировала пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Ирина Шафеева.

Как заверили в МЧС ни возгорания, ни не было.

По данным онлайн-камеры видеонаблюдения, экстренные службы до сих пор дежурят на месте. Пробка из троллейбусов, которые не могут проехать, растянулась до Педуниверситета.

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