ФСБ задержала руководителя ячейки «Свидетелей Иеговы» в Челябинской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали 44-летнего руководителя ячейки «Свидетелей Иеговы» (запрещенная на территории РФ экстремистская организация). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, подозреваемый занимал в секте должность «старейшины». Он вел проповеди среди участников экстремистской организации, а также вовлекал в нее новых людей. Это длилось с сентября 2017 по ноябрь 2020 года

— Собрания проводились в форме коллективных религиозных богослужений, состоящих из последовательно совершаемых исполнений песен из специального сборника религиозного учения, изучения и обсуждения статьей и религиозной литературы, содержащей высказывания, унижающие человеческое достоинство по принципу отношения к религии и элементы пропаганды исключительности одной религии над другой, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

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