Андрей Барышев провел большой субботник

В Челябинске прошел десятый, всероссийский юбилейный субботник «Зеленая Россия», организатором которого выступил депутат Государственной Думы, председатель отделения регионального экологического движения «Зеленая Россия» Андрей Барышев.

В рамках субботника в сквере Захаренко на северо-западе был высажен «Лес Победы» — так называется эколого-патриотическая акция, посвященная памяти погибших героев Великой Отечественной войны.

В субботнике приняли участие различные предприятия и ведомственные организации. К ним присоединились жители микрорайона. Всего было высажено около 200 сосен.

Все участники мероприятия получили благодарности Государственной Думы, которые им вручил народный избранник.

По словам Андрея Барышева, проблемы экологии и озеленения такого промышленного мегаполиса как Челябинск, сегодня стоят очень остро и проведение подобных акций, привлечение к благому делу жителей города, помогают в решении этой важной проблемы: — Я благодарен всем, кто откликнулся и принял участие в субботнике «Зеленая Россия». На заброшенном пустыре появился «Лес Победы» — эта акция имеет не только большое значение в плане озеленения города, но и помогает сохранить историческую память о поколении Победителей. Акция, как и субботник «Зеленая Россия» проходит в эти дни по всей стране. Ее цель — высадить 28 миллионов деревьев, каждое из которых будет посвящено погибшему в Великой Отечественной войне, — подчеркнул регпредставитель «Зеленой России».

Еще раз благодарим всех участников субботника, а именно коллективы:

— ФГКУ «Специальное управление Федеральной противопожарной службы №1 МЧС России» г. Озерск;

— межрайонную ИФНС России №3 по Челябинской области» г. Кыштым;

— филиал ФГП ВО ЖДТ России по ЮУЖД;

— управление Росгвардии по Челябинской области;

— главное управление МЧС России по Челябинской области;

— управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области;

— главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области;

— филиал ФКУ «Налог-Сервис ФНС России по Челябинской области»;

— Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст) по Челябинской области;

— КФХ Горгула А.С.;

— Росздравнадзор по Челябинской области;

— ГСЗО ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Челябинской области;

— управление Минюста России по Челябинской области;

— отряд быстрого реагирования Росгвардии «ОБЕРЕГ»;

— центр психологической помощи «Девчата»;

— Челябинскнедра;

— Челябинская таможня;

— федеральная служба государственной статистики по Челябинской области;

— главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области;

— типография «Полина»

— ЧОБУ «Увельский лесхоз»;

— ГКУ «Управление лесничествами Челябинской области».