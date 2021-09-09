Музыкальный киноальманах научит понимать подростков

Музыкальный сериал с хитами социальных сетей «Шестнадцать+» — новый проект онлайн-кинотреатра KION от МТС, расскажет о проблемах современных подростков и поможет взрослым понять их. На примере реальных ситуаций родители получат инсайты о том, что волнует современных подростков в период взросления: первая любовь, ревность, зависть, конкуренция, первый сексуальный опыт, принятие своего тела и сексуальности, сепарация от взрослых и попытки доказать свою значимость, дружба, конфликты, одиночество, наркотики, насилие, гаджеты и альтернативная жизнь в виртуальном мире. Сборник из десяти коротких драм и мелодрам будет выходить эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION с 21 сентября.

В съемках проекта приняли участие ведущие российские актеры театра и кино, среди которых Виктория Толстоганова, Данил Стеклов, Виталий Щербина, Илларион Маров, Мария Милешкина, Никита Ковтунов, Дина Губайдуллина, Григорий Верник.

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