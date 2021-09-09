Челябинцы пожаловались на облако пыли на месте сноса дома

Разрушаемый дом находится рядом с дорогой Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Жители Челябинска недовольны демонтажем деревянного дома рядом с перекрестком проспекта Победы и улицы Косарева. На этом месте уже около месяца возводят новый кирпичный дом, а стоящий возле стройплощадки деревянный начали разрушать. Для более быстрой работы используют спецтехнику. Проблема в том, рассказывают горожане, что во время сноса старых конструкций образуется целое облако пыли. Всю пыль ветром сносит на дорогу, где из-за этого ухудшается видимость. А пассажирам, ожидающим трамваи на остановке, и вовсе приходится дышать строительным мусором.

Происходящее на перекрестке сняли на видео. На кадрах заметно, как в кузов грузовика грузят обломки и как над полуразрушенным зданием поднимаются клубы пыли.

Напомним, метеорологи предупреждают о сильном ветре (с порывами до 20 метров в секунду) днем 9 сентября.

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