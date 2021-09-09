Минспорта опубликовал расписание и состав участников контрольных прокатов фигуристов в Челябинске

На контрольных прокатах в Челябинске выступят сильнейшие фигуристы России. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Предсезонный турнир соберет лучших фигуристов России, и станет одним из этапов отбора на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Расписание контрольных прокатов в Челябинске

11 сентября

14:00 — 15:05 — Танцы на льду (ритмический танец)

15:25 — 16:25 — Мужчины (короткая программа)

16:45 — 17:30 — Парное катание (короткая программа)

17:50 — 18:55 — Женщины (короткая программа)

12 сентября

14:00 — 15:10 — Танцы на льду (произвольный танец)

15:30 — 16:45 — Мужчины (произвольная программа)

17:05 — 17:55 — Парное катание (произвольная программа)

18:15 — 19:30 — Женщины (произвольная программа)

Состав участников контрольных прокатов в Челябинске

Федерация фигурного катания России сообщила, что в Челябинске выступят 54 спортсмена в одиночном и парном катании

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Алена Косторная, Софья Самодурова, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Елизавета Нугуманова, Ксения Синицына.

Парное катание: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Карина Акопова — Никита Рахманин.

Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Диана Девис — Глеб Смолкин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный, Софья Шевченко — Игорь Еременко, Арина Ушакова — Максим Некрасов;

Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Евгений Семененко и Даниил Самсонов.

Цена билетов:1200 (дневные выступления) и 1500 рублей (вечерние выступления). Дети до 6 лет бесплатно. Билеты можно приобрести только через городские зрелищные кассы.

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