Портрет трехкратной чемпионки Паралимпиады из Челябинска Валерии Шабалиной украсит фасад здания УралГУФКа

Портрет Валерии Шабалиной украсит фасад здания УралГУФК. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Общественники обратились к руководителям Уральского госуниверситета физической культуры (УралГУФК) с инициативой украсить фасад учебного заведения портретом с изображением героини Паралимпийских игр Валерии Шабалиной. Идею поддержала и команда художников «Граффити Россия». Такой портрет появится на здании уже в ближайшее время. В УралГУФК, где сейчас учится Валерия Шабалина рассказали, что на днях эскиз портрета согласуют с мамой многократной чемпионки Паралимпиады-2021.

— Мама выскажет свои пожелания, вместе с нами выберет подходящее фото, и художники приступят к работе. Много времени это не займет — максимум неделя, — рассказали в УралГУФК.

— Проект поддержали художники из команды «Граффити Россия», — рассказали инициаторы создания граффити — ОНФ.

Напомним, что на Паралимпиаде-2021 в Токио Валерия Шабалина завоевала три золотых и одну серебряную медали, плюс установила мировой рекорд в паралимпийском плавании! Валерию Шабалину, которая стала одной звезд Игр, назвали «королевой бассейна».

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