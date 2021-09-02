Королева бассейна: Валерия Шабалина из Челябинска выиграла «серебро» на Паралимпиаде, это ее четвертая медаль в Токио

Валерия Шабалина выиграла четвертую медаль на Паралимпиаде в Токио. Фото ОБУ "РЦСП по АВС Челябинской области".

В полуфинальном заплыве Валерия показала лучшее время. А сегодня, 2 сентября в финале на 100-метровой дистанции на спине стала второй с результатом 1.06,85, уступив победительнице из Великобритании 0,93 секунды, завоевав свою четвертую медаль на Паралимпиаде в Токио. Напомним, ранее Валерия Шабалина трижды выигрывала «золото».

Валерию уже называют «королевой бассейна» и одной из лучших паралимпийцев этих игр. Мама Леры говорит, что для нее самой ценной станет первое «золото» дочки.

Сегодня, 2 сентября еще один челябинец Александр Ширин занял пятое место на 400-метровой дистанции.

Директор челябинского регионального Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Павел Титов отметил, что плавание на спине — не самая сильная дистанция Валерии.

— 100-метровка на спине, я бы даже сказал, самая слабая дисциплина Валерии. В полуфинале она показала третье время, а сегодня в главном заплыве завоевала «серебро». Я считаю, что Лера очень хорошо поработала. С британкой Бетани Ферт тяжело было «бодаться». Спина — ее коронная дистанция, и ей принадлежит мировой рекорд на этой стометровке. Ферт после первой половины дистанции выигрывала у Шабалиной 0,77 секунды, а вторую 50-метровку Валерия проплыла практически с тем же временем, что и Ферт (третье место заняла еще одна представительница Великобритании Джессика-Джейн Апллгэйт, — Прим. ред.). Шабалина с тремя золотыми с серебряной наградой уже вошла и в российскую и в мировую историю Паралимпийских игр, — прокомментировал выступление Валерии Шабалиной в Токио Павел Титов.

Отметим, что Валерия Шабалина завершила выступления на Паралимпийских играх в Токио. В субботу, 4 сентября из Токио в Челябинск возвращается первая группа челябинских паралимпийцев — легкоатлеты Александр Ширин и Елена Шах (она заняли пятые места в своих дисциплинах — в беге на 400 метров и метании диска, соответственно).

Напомним, что золотую медаль на Паралимпиаде в Токио завоевал еще один челябинец Дмитрий Черняев.

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