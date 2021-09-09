В Челябинске группу в детсаду закрыли на карантин из-за коронавируса

В Челябинске на карантин закрыли одну детсадовскую группу
Фото: Евгения ГУСЕВА
Группу в одном из детских садов Челябинска закрыли на карантин. Посещавший ее ребенок заболел коронавирусом. Занятия с дошкольниками временно прекратили по указанию Роспотребнадзора.
— В школах карантина нет, — уточнили в городском комитете по делам образования.
Напомним, после недели учебы в школах в Красноармейском и Кизильском районах закрыли на карантин по два класса. Детей отправили по домам из-за заражения ОРВИ.
По официальным данным областного министерства здравоохранения, коронавирусом с начала года заболели 12 школьников.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru