В Челябинске группу в детсаду закрыли на карантин из-за коронавируса

В Челябинске на карантин закрыли одну детсадовскую группу Фото: Евгения ГУСЕВА

Группу в одном из детских садов Челябинска закрыли на карантин. Посещавший ее ребенок заболел коронавирусом. Занятия с дошкольниками временно прекратили по указанию Роспотребнадзора.

— В школах карантина нет, — уточнили в городском комитете по делам образования.

Напомним, после недели учебы в школах в Красноармейском и Кизильском районах закрыли на карантин по два класса. Детей отправили по домам из-за заражения ОРВИ.

По официальным данным областного министерства здравоохранения, коронавирусом с начала года заболели 12 школьников.

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