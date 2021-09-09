Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер рассказала о своих антителах

Ирина Текслер на пресс-конференции в "Комсомольской правде" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер на пресс-конференции в «Комсомольской правде» рассказала, что привилась год назад «Спутником V» и регулярно делает текст на антитела.

— Я всегда сдаю анализы, больше любопытства ради, чтобы посмотреть на свои антитела, и они сейчас на очень хорошем уровне, — рассказала Ирина Текслер. — Держатся 16,75 все это время.

На пресс-конференции Ирина Текслер выступила как учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, который запускает по области 24 кабинета физиотерапии для тех, кто переболел коронавирусом.

— Хочу напомнить про вакцинацию, которую нужно проводить несмотря на то, что мы оборудуем кабинеты, — отметила Ирина Текслер.

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